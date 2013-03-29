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时事要闻 | 2013年 3月 29日 星期五 18:58 BJT

俄外长称在朝鲜附近进行单方军事活动是危险行为

路透莫斯科3月29日 - 俄罗斯周五表示，在朝鲜附近扩大军事活动会造成局势紧张，恐有失控之虞，暗中批评在平壤当局发出威胁之后美国派出轰炸机的举动。

“我们担心除了适度的联合国安理会集体协议之外，在朝鲜附近采取单边的军事活动恐使局势升级，”俄罗斯外交部长拉夫罗夫向记者表示。“情势有可能失控。”(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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