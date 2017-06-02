版本:
中国
时事要闻 | 2017年 6月 2日 星期五 17:51 BJT

克里姆林宫称巴黎气候协定少了美国难以运作--俄新社

路透莫斯科6月2日 - 俄新社周五报导引述克里姆林宫幕僚Andrei Belousov说法指出，美国若不参与巴黎气候协定，该协定将难以运作。

美国总统特朗普周四表示，他将兑现竞选承诺让美国退出2015年签署的巴黎气候协定，断然拒绝了美国盟友和企业领袖留在该协定的请求。

俄罗斯已经签署巴黎气候协定，但尚未获得议会批准。

俄新社周五引述俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)说法指出，尽管美国退出，但俄罗斯不会改变加入协定的决定。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐