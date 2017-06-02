克里姆林宫称巴黎气候协定少了美国难以运作--俄新社

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透莫斯科6月2日 - 俄新社周五报导引述克里姆林宫幕僚Andrei Belousov说法指出，美国若不参与巴黎气候协定，该协定将难以运作。
美国总统特朗普周四表示，他将兑现竞选承诺让美国退出2015年签署的巴黎气候协定，断然拒绝了美国盟友和企业领袖留在该协定的请求。
俄罗斯已经签署巴黎气候协定，但尚未获得议会批准。
俄新社周五引述俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)说法指出，尽管美国退出，但俄罗斯不会改变加入协定的决定。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。