克里姆林宫称巴黎气候协定少了美国难以运作--俄新社

路透莫斯科6月2日 - 俄新社周五报导引述克里姆林宫幕僚Andrei Belousov说法指出，美国若不参与巴黎气候协定，该协定将难以运作。

美国总统特朗普周四表示，他将兑现竞选承诺让美国退出2015年签署的巴黎气候协定，断然拒绝了美国盟友和企业领袖留在该协定的请求。