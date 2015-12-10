俄罗斯无法在美国支持制裁的情况下修复与美国的关系--俄外长

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透罗马12月10日 - 意大利共和国报周四援引俄罗斯外长拉夫罗夫报道称，俄罗斯希望与美国修复关系，但奥巴马政府支持针对俄罗斯的经济制裁情况下，俄罗斯无法这么做。
“只要奥巴马的副手拜登向欧洲各国建议继续对我们实施制裁而不考虑乌克兰在西方的压力下的所作所为，我们就无法与美国达成任何谅解，”拉夫罗夫在接受该报采访时说道。
拉夫罗夫表示，俄罗斯、美国和阿拉伯国家目前在叙利亚的军事力量联合起来足以打败“伊斯兰国”武装分子，但如果无法对叙利亚总统阿萨德的未来达成共识，就无法结成联盟。
“如果潜在的联盟伙伴坚持要求阿萨德下台的确定时间，我们的答复是这违反法律和民主制度，”拉夫罗夫说道。
拉夫罗夫表示不清楚“伊斯兰国”领导人巴格达迪在哪，但他有关于该组织渗透到利比亚军方的情报。
他指出，西方推翻利比亚卡扎菲政权是个错误的决定，俄罗斯支持联合国让利比亚回归稳定的计划，“尽管这是有危险的”。
拉夫罗夫还表示，12月13日在罗马举行会议推动达成利比亚协议是重要的，但不会解决全部问题。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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