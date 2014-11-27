俄罗斯借弗格森示威活动指责美国

俄罗斯周三称，弗格森以及席卷美国的示威活动，是华府虚伪且无权就人权问题对俄罗斯说三道四的证据。俄外交部就美国出现的示威活动在一天内连发两次声明，称美国应当“关注大规模的国内问题，扞卫人权，”而不是对他国进行说教。路透