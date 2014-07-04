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时事要闻 | 2014年 7月 4日 星期五 17:24 BJT

普京祝贺美国独立日 对奥巴马表示希望改善关系

路透莫斯科7月4日 - 俄罗斯总统普京周五在美国独立日向美国总统奥巴马表示祝贺，并呼吁改善双边关系。

“普京也强调指出，俄罗斯与美国，作为在维护国际稳定与安全方面负有重大责任的国家，应该合作...符合全球的利益，”克里姆林宫在声明中表示。(完)

(编译 张涛；审校 高琦)

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