俄反对派呼吁美国废除贸易限制法案

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透莫斯科3月12日电---俄罗斯反对派领导人周一敦促美国废除针对俄罗斯的一项贸易限制法案。
这些反对派领导人包括反腐博客作者、活动人士纳瓦尔尼(Alexei Navalny)和其他反对普京的示威组织者。
美国一些政治家表示，废除“杰克逊-瓦尼克修正案”只会有利於普京及其盟友，称取消该修正案应与俄罗斯人权纪录的改善相挂钩。俄罗斯反对派领袖发表公开信，对美国政治家的上述说法提出批评。
他们在信中说：“作为俄罗斯政治反对派的主要人物，我们强烈支持将俄罗斯从杰克逊-瓦尼克修正案中除名的努力。”
“尽管俄罗斯眼下的民主和人权存在明显的问题，但杰克逊-瓦尼克修正案的保留根本无助於解决所有这些问题。”
他们表示，根据该修正案，对俄罗斯所设置的贸易限制限定了俄罗斯在国际市场的竞争力，令其陷於“石油国家发展模式”中。
“杰克逊-瓦尼克修正案没有任何帮助，既不会推动俄罗斯的人权和民主，也不符合俄罗斯民众的经济利益。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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