俄警告美国勿对叙采取单边军事行动

俄罗斯外交部在声明中称，任何军事行动都会影响美俄为推动涉叙国际和平会议所做的共同努力。俄方声明提及了美国对伊拉克采取的军事干预。

“我们再次坚决呼吁（美国）不要重复过去的错误，不要采取违反国际法的行动。任何绕开联合国的单边军事行动……都会导致（叙利亚局势）进一步升级，并会以最灾难性的方式对本火药味十足的中东局势造成影响，”俄罗斯外交部称。（完）