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时事要闻 | 2013年 8月 26日 星期一 14:19 BJT

俄警告美国勿对叙采取单边军事行动

路透莫斯科8月25日 - 俄罗斯周日警告美国不要重复过去的错误，称对叙利亚采取任何单边军事行动都会破坏和平努力，对中东的安全局势造成“灾难性影响”。

俄罗斯外交部在声明中称，任何军事行动都会影响美俄为推动涉叙国际和平会议所做的共同努力。俄方声明提及了美国对伊拉克采取的军事干预。

“我们再次坚决呼吁（美国）不要重复过去的错误，不要采取违反国际法的行动。任何绕开联合国的单边军事行动……都会导致（叙利亚局势）进一步升级，并会以最灾难性的方式对本火药味十足的中东局势造成影响，”俄罗斯外交部称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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