俄警告美国勿对叙采取单边军事行动

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透莫斯科8月25日 - 俄罗斯周日警告美国不要重复过去的错误，称对叙利亚采取任何单边军事行动都会破坏和平努力，对中东的安全局势造成“灾难性影响”。
俄罗斯外交部在声明中称，任何军事行动都会影响美俄为推动涉叙国际和平会议所做的共同努力。俄方声明提及了美国对伊拉克采取的军事干预。
“我们再次坚决呼吁（美国）不要重复过去的错误，不要采取违反国际法的行动。任何绕开联合国的单边军事行动……都会导致（叙利亚局势）进一步升级，并会以最灾难性的方式对本火药味十足的中东局势造成影响，”俄罗斯外交部称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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