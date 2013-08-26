俄罗斯警告美国勿对叙利亚采取单边军事行动

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月25日 - 俄罗斯周日警告美国不要重复过去的错误，称对叙利亚采取任何单边军事行动都会破坏和平努力，对中东的安全局势造成“灾难性影响”。
俄罗斯外交部在声明中称，任何军事行动都会影响美俄为推动涉叙国际和平会议所做的共同努力。俄方声明提及了美国对伊拉克采取的军事干预。
“我们再次坚决呼吁（美国）不要重复过去的错误，不要采取违反国际法的行动。任何绕开联合国的单边军事行动……都会导致（叙利亚局势）进一步升级，并会以最灾难性的方式对本火药味十足的中东局势造成影响，”俄罗斯外交部称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编