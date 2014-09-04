俄罗斯就乌克兰问题警告北约和美国

路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫警告北约不要让乌克兰加入该组织，并让美国不要试图将自己的意愿强加给乌克兰。

拉夫罗夫还敦促乌克兰政府与亲俄叛军支持总统普京提出的和平计划，以防出现大规模危机。

就在北约周四将召开峰会的前一天，普京提出了七点计划。北约峰会将讨论乌克兰危机问题。

“就在乌克兰政府和民兵组织开始解决特定问题的机会出现之时，乌克兰当局一些人却要求乌克兰放弃不结盟状态，开始加入北约。”拉夫罗夫与欧洲安全与合作组织对话时说道。

“这是公然尝试阻挠所有意在开启对话的努力。”

拉夫罗夫称：“一些西方国家，包括最有影响力的美国，希望北约取得胜利，希望出现美国可以向所有人发号施令的局面。”

“奥巴马总统反复宣扬的这种排外概念不会有好结果，目前为止也没有好结果。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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