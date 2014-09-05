俄罗斯就乌克兰问题警告北约和美国

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫警告北约不要让乌克兰加入该组织，并让美国不要试图将自己的意愿强加给乌克兰。
拉夫罗夫还敦促乌克兰政府与亲俄叛军支持总统普京提出的和平计划，以防出现大规模危机。
就在北约周四召开峰会的前一天，普京提出了七点计划。北约峰会将讨论乌克兰危机问题。
“就在乌克兰政府和民兵组织开始解决特定问题的机会出现之时，乌克兰当局一些人却要求乌克兰放弃不结盟状态，开始加入北约，”拉夫罗夫与欧洲安全与合作组织对话时说道。
“这是公然尝试阻挠所有意在开启对话的努力。”
拉夫罗夫称：“一些西方国家，包括最有影响力的美国，希望北约取得胜利，希望出现美国可以向所有人发号施令的局面。”
“奥巴马总统反复宣扬的这种排外概念不会有好结果，目前为止也没有好结果。”（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。