俄总理梅德韦杰夫称必须先解除制裁才能改善与西方关系

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透莫斯科11月13日 - 媒体周四引述俄罗斯总理梅德韦杰夫谈话指出，必须先废除对俄罗斯的制裁，才能克服与西方间关系的问题；此前梅德韦杰夫与美国总统奥巴马在亚洲一场会议的场边进行会晤。
国际文传电讯社报导引述梅德韦杰夫在缅甸的谈话，称必须要“解除制裁、让关系恢复正常、可以运作的秩序，回到正常、平静且具有成效的对话。”梅德韦杰夫在缅甸参加东盟峰会。
同时有媒体引述他的谈话指出，他预期当俄罗斯经济“找到平衡点”时，卢布终将会走强。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）