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时事要闻 | 2014年 11月 13日 星期四 17:03 BJT

俄总理梅德韦杰夫称必须先解除制裁才能改善与西方关系

路透莫斯科11月13日 - 媒体周四引述俄罗斯总理梅德韦杰夫谈话指出，必须先废除对俄罗斯的制裁，才能克服与西方间关系的问题；此前梅德韦杰夫与美国总统奥巴马在亚洲一场会议的场边进行会晤。

国际文传电讯社报导引述梅德韦杰夫在缅甸的谈话，称必须要“解除制裁、让关系恢复正常、可以运作的秩序，回到正常、平静且具有成效的对话。”梅德韦杰夫在缅甸参加东盟峰会。

同时有媒体引述他的谈话指出，他预期当俄罗斯经济“找到平衡点”时，卢布终将会走强。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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