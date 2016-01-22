卢布触及新低 俄罗斯政府否认货币崩溃

路透莫斯科1月21日 - 卢布周四继续下跌触及纪录低位，有可能给普通俄罗斯民众带来更多困难，并促使一些人囤积美元。俄罗斯政府否认卢布崩溃。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)取消参加达沃斯世界经济论坛会议，因在西方制裁及俄罗斯石油出口价值大幅下降的打压下，卢布遭遇约一年来最大单日跌幅之一。

卢布兑美元首次跌破83卢布，最低跌至86，不过随后扳回部分跌幅。

俄罗斯经济去年估计萎缩3.9%。不过央行可能必须推迟降息，因为俄罗斯很多消费品需要进口，卢布贬值会导致通胀。

不过卢布贬值能提高俄罗斯出售能源的本币价值，从而保护政府预算。

央行称晚间与银行业者举行会议，鼓励向企业和家庭提供贷款。

一家大型银行的消息人士说，央行尚未提出具体措施。

“(卢布)汇率波动是讨论的主题。”他并称，会议持续约一个半小时，但总裁纳比乌里娜并未出席。

俄罗斯央行周四稍早表示，纳比乌里娜未去达沃斯。

RBC日报引述政府消息来源报导称，相关当局可能恢复建议出口商出售部分外汇收入来支撑卢布的作法。报导并表示，纳比乌里娜可能取消达沃斯之行，以与出口商展开磋商。

路透未能确证该报导。

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，总统普京正听取有关汇率走势的简报，不过形势都在央行掌控中。“汇率是很震荡，但是远未到崩溃的地步。”他说。

汇市交易员将卢布的压力归因为“投机狙击”。(完)