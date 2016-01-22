卢布触及新低 俄罗斯政府否认货币崩溃

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透莫斯科1月21日 - 卢布周四继续下跌触及纪录低位，有可能给普通俄罗斯民众带来更多困难，并促使一些人囤积美元。俄罗斯政府否认卢布崩溃。
俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)取消参加达沃斯世界经济论坛会议，因在西方制裁及俄罗斯石油出口价值大幅下降的打压下，卢布遭遇约一年来最大单日跌幅之一。
卢布兑美元首次跌破83卢布，最低跌至86，不过随后扳回部分跌幅。
俄罗斯经济去年估计萎缩3.9%。不过央行可能必须推迟降息，因为俄罗斯很多消费品需要进口，卢布贬值会导致通胀。
不过卢布贬值能提高俄罗斯出售能源的本币价值，从而保护政府预算。
央行称晚间与银行业者举行会议，鼓励向企业和家庭提供贷款。
一家大型银行的消息人士说，央行尚未提出具体措施。
“(卢布)汇率波动是讨论的主题。”他并称，会议持续约一个半小时，但总裁纳比乌里娜并未出席。
俄罗斯央行周四稍早表示，纳比乌里娜未去达沃斯。
RBC日报引述政府消息来源报导称，相关当局可能恢复建议出口商出售部分外汇收入来支撑卢布的作法。报导并表示，纳比乌里娜可能取消达沃斯之行，以与出口商展开磋商。
路透未能确证该报导。
克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，总统普京正听取有关汇率走势的简报，不过形势都在央行掌控中。“汇率是很震荡，但是远未到崩溃的地步。”他说。
汇市交易员将卢布的压力归因为“投机狙击”。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/李春喜)
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