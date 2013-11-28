橡胶期货收升创本周新高 但技术性反弹的高度料有限

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京11月28日 - 中国上海期货交易所橡胶期货周四收升1.74%，创本周来的收盘高点，并结束此前数日疲弱走势。交易人士指出，基本面变化不大，主要是资金推动的技术性反弹，上涨高度相对有限。
中国橡胶期货主力合约周四收涨1.74%至19,265元人民币，逆转此前三日疲弱走势，亦较本周二橡胶期货主力合约盘中一度下探至三个半月来的新低明显回升。
格林期货橡胶分析师刘波指出，橡胶供应充裕，整体仍处于熊市格局中，本轮反弹实为技术性反弹，基本面的变化并不大，不过未来现货价格下跌动能不大，期货价格估计将表现为修筑底部的过程。
“目前现货贸易商已经亏损经营，现货再往下跌的空间不大，...但往上的话，19,500元的压力也相当大，尤其将遭遇套保抛盘的压力。”刘波指出。
他还强调，值得关注的是12月份可能出现一波橡胶期货季节性上涨的可能性，但也要看国内橡胶停割的状况，以及国家对橡胶收储的政策等因素。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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