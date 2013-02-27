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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 13:25 BJT

亚洲橡胶: TOCOM轮胎级橡胶创数月低位,受日圆走强及意大利政局拖累

路透新加坡2月27日 - 交易商周三说,在东京期货跌落10个月高点之后,泰国RSS3橡胶3-5月交付的合约交投在每公斤2.97至3美元,为11月以来最低水平.印尼SIR20品种3-4月交付的合约卖价报在每磅130.25至131.25美分的两个月低点.

东京工业品交易所(TOCOM)橡胶合约 跌至两个月低位,受累于日圆走强,以及意大利政治僵局可能重燃欧洲金融危机的疑虑.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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