焦点：交易商称4月之后橡胶价格料将下跌 因产出回升

路透新加坡3月22日 - 交易商及加工商周三表示，今年橡胶价格可能下跌，生产大国如泰国和越南今年稍早虽受洪灾冲击，但预估产出将回升。

期胶市场2016年表现名列前茅，在供应短缺下上涨了超过65%。然而在今年1月上涨25%之后，2月下跌近20%。

“目前冬季期间产出偏低，”一名交易商在新加坡举办的一场产业活动上表示。

“我们预期在冬季于4月结束后，产出将开始回升。若天候状况正常，胶价将面临压力。”

东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三跌逾5%，触及12月以来的最低，因隔夜沪胶下跌，油价走软以及日圆上涨，令市场抛压加大。

洪灾可能已经令今年泰国的橡胶产量下滑7.6%。泰国是全球最大的橡胶生产国，占全球天然橡胶产量的近40%。

指标TSR 20橡胶价格目前报在每吨2,000美元下方，但买家正在推动价格进一步下滑。该指标橡胶价格一度达到每吨逾2,300美元的水平，因泰国1月产量下降。

一位知名交易员称，他预计2017年期间TSR 20橡胶的均价约在每吨1,900美元。

“产量正在上升，但是来自中国的需求也强劲。”

胡志明市的一家加工商称，越南的落叶期预计将提前结束，农户开始割胶的时间因此会较往常提前。

“正常情况下，农户在5月初左右开始割胶，但今年他们将在4月初就开始。”(完)