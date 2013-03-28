版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 14:20 BJT

亚洲橡胶：东京主力期胶下跌3%，因日圆走坚及塞浦路斯疑虑

路透新加坡3月28日 - 东京主力合约9月期胶 下跌3%至每公斤274.1日圆，因日圆走坚及及塞浦路斯疑虑促使亚洲股市下滑。

塞浦路斯的银行将恢复营业，实施严格资本管制措施，以避免在签订苛刻的救助协议之后出现银行挤兑潮。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐