（更正）卢布大幅贬值 俄民众从容淡定

(更正：因英文原文有误，内文第11段卢布兑美元历史新低为“40.46”，非“44.46”)

路透莫斯科/叶卡捷琳堡10月10日（记者 Alexander Winning/Natalia Shurmina） - 今年卢布兑美元RUB=大幅贬值18%，且西方制裁令俄罗斯同西方的经济关系渐行渐远，俄罗斯民众竞相投资表现不错的“安全”外币，或许情有可原。

但迄今为止，汇兑网点并未出现兑换长队，亦未见恐慌性购买耐用品的现象。卢布贬值曾因导致许多民众的储蓄蒸发而名声狼藉，也是俄罗斯1998年金融危机的标志。

那么，究竟发生了什么变化呢？

其一：许多俄罗斯富人已经趁着这些年的相对金融自由期，进行了多元化的投资。

其二：信贷驱动的消费热潮，意味着俄罗斯民众可亏损的流动资产不多，但债务却增多，而这能从卢布贬值中获益。

其三：有普京在。鲜有人认为普京会放任卢布贬值不管。普京在1999年掌权后，通过重建经济声名大振。在之前的叶利钦执政时期，俄罗斯局势动荡，卢布贬值70%。

“过去几年，我将手中相对不多的存款等比例存为卢布、美元和欧元，将汇率风险降到了最低，因此我的损失不大，”莫斯科一家审计及咨询公司的执行合伙人Sergei Elin说。

“没有太多的恐慌感，部分是因为大家明白卢布疲软是由于地缘政治形势。”

自3月以来，俄罗斯央行已经斥资400亿美元保护卢布。俄罗斯3月将克里米亚纳入本国版图，引发了自冷战以来同西方最严重的危机。

随后西方国家对俄罗斯实施的制裁以及俄罗斯的反制措施令外资望而却步，俄罗斯经济放缓势头加剧，从而引发通胀，导致俄罗斯企业缺少偿付海外债务的美元和欧元。

历史低点

周五莫斯科交易时段，卢布兑美元触及历史新低40.46，汇价自9月初以来下滑约8%。

但俄罗斯零售银行Sberbank (SBER.MM)以及VTB Bank (VTBR.MM)旗下的VTB 24称，虽然近期零售汇兑需求略有上升，但并未达到3月时的水平。Gazprombank GZPRI.RTS称，外汇需求并未出现异常。

央行数据显示，3月外汇零售需求激增至大约140亿美元，是一年前的两倍，到7月时已经回落到平均水平。

“民众对汇率弹性增加已经变得更为习惯，”ING银行俄罗斯及独联体首席经济学家Dmitry Polevoy称。

即使西方国家认为，普京是他们因乌克兰问题与俄罗斯关系紧张的主要原因，但在俄罗斯国内，普京的支持率却突破80%。

“我对卢布疲软不是很担心，我没有太多可亏损的。这次不同于1998年，”叶卡捷琳堡市一家购物中心的经理Tatyana Liberman说。

“那时我们害怕，但经历过2008年后，我们似乎有了免疫力，”她说道。“普京不会让我们饿死。”

不过，有迹象显示这种信心可能也有限度，而且阻止民众抛售卢布的原因之一是担心政府会进行惩罚。

“民众对应该做什么没有明确的想法，但他们觉得美元可能没有以前那么安全，譬如政府出台措施禁止普通民众持有美元，”莫斯科Alfa银行的首席经济学家Natalia Orlova说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。