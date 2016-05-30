卢比奥称不会成为特朗普竞选搭档

前美国共和党总统参选人卢比奥周日排除自己成为特朗普副总统竞选搭档的可能性，但表示若能发挥作用帮助特朗普赢得大选，将感到“荣幸”。他称与特朗普的政策分歧太大，不适合成为其竞选搭档。卢比奥称希望对特朗普的总统竞选有所帮助，因为他希望看到民主党可能的总统候选人希拉里在大选中落败。路透