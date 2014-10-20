卢布危机中普京获得国家电视台力挺

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月17日（记者 Timothy Heritage） - 作为俄罗斯最大的国有银行董事长以及总统普京的亲信，German Gref一直是国家经济政策的忠实支持者。
但随着卢布贬值和经济停滞，他本月抨击政府效率低下，称与前苏联时期相似，并警告说“不能用古拉格劳改营（Gulag）驱动人们”。
俄罗斯国家电视台一名主持人对该言论提出强烈指责，将Gref描绘为“第五纵队”间谍，称其言论可能有助于美国煽动俄罗斯内部矛盾的计划。
“自由改革派的做法直接导致今天经济的失衡，他们什么时候才能闭嘴呢？”Rossiya 24电视台AgitProp节目主持人Konstantin Syomin说到。AgitProp是前苏联时代的词汇，代表宣传。
尽管Gref似乎没有丢掉俄罗斯联邦储蓄银行 董事长的风险，不过Syomin的指责表明，即使是当权派的重要成员，谈论经济时也不是什么都可以说的。
这也凸显国家电视台在影响公众意见上的重要性，特别是乌克兰危机导致俄罗斯与西方国家的关系处于冷战后的低点。
大多数俄罗斯人从国家电视台获取新闻。国家电视台在乌克兰危机期间与普京严厉的反西方言论保持一致，有时甚至比普京的措辞更加严厉；在经济下滑中也与普京的观点一致，帮助普京摆脱责任，确保公众不恐慌。
“我们在与西方进行宣传战。”一名官方媒体高管私下评论道。
这样的策略至少目前似乎是奏效了。本周的民调暗示，大多数俄罗斯人认为西方制裁只会有利于俄罗斯经济。
这暗示公众接受普京的公开观点：经济前景美好，针锋相对的禁止西方食品进口将有助于推动国内生产，让俄罗斯更加自给自足。
普京的支持率也维持在80%以上，尽管今年卢布兑美元贬值约20%，包括上个月油价下跌导致卢布下滑6.5%。
尽管卢布贬值是个敏感问题，但相关报道却不是禁忌，即使报道有时很草率。
10月6日，卢布兑美元触及40的新低，但Rossiya 1和Channel One两大国家电视台在其晚间新闻简讯中并未提及。
有关卢布问题的报道往往加入了专家或官员的评论，他们安慰称经济并未进入危机，或是猛烈炮轰外部因素。
Dmitry Kiselyov被广泛视为普京喜爱的记者之一，他在其每周时事节目中谈到卢布问题时提到了一些因素：全球经济变化、乌克兰内战和对美国的制裁，不过其中不包含政府政策。
他表示，主要问题是俄罗斯仍高度依赖石油收入，在这样的情况下，美国试图利用俄罗斯的弱点。他指出，即使没有乌克兰问题，“也会找到借口。”
Channel One时事节目Structure of the Moment主持人Valery Fadeyev谈到卢布问题时称，他没有看到“大的问题”，并指责西方的阴谋，其中包括打压油价。
官方媒体强调他们的独立性，否认听从克里姆林宫的命令。一些记者却承认雇主从克里姆林宫获得指令，并称经济问题也不例外。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。