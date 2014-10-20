卢布危机中普京获得国家电视台力挺

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月17日（记者 Timothy Heritage） - 作为俄罗斯最大的国有银行董事长以及总统普京的亲信，German Gref一直是国家经济政策的忠实支持者。

但随着卢布贬值和经济停滞，他本月抨击政府效率低下，称与前苏联时期相似，并警告说“不能用古拉格劳改营（Gulag）驱动人们”。

俄罗斯国家电视台一名主持人对该言论提出强烈指责，将Gref描绘为“第五纵队”间谍，称其言论可能有助于美国煽动俄罗斯内部矛盾的计划。

“自由改革派的做法直接导致今天经济的失衡，他们什么时候才能闭嘴呢？”Rossiya 24电视台AgitProp节目主持人Konstantin Syomin说到。AgitProp是前苏联时代的词汇，代表宣传。

尽管Gref似乎没有丢掉俄罗斯联邦储蓄银行 董事长的风险，不过Syomin的指责表明，即使是当权派的重要成员，谈论经济时也不是什么都可以说的。

这也凸显国家电视台在影响公众意见上的重要性，特别是乌克兰危机导致俄罗斯与西方国家的关系处于冷战后的低点。

大多数俄罗斯人从国家电视台获取新闻。国家电视台在乌克兰危机期间与普京严厉的反西方言论保持一致，有时甚至比普京的措辞更加严厉；在经济下滑中也与普京的观点一致，帮助普京摆脱责任，确保公众不恐慌。

“我们在与西方进行宣传战。”一名官方媒体高管私下评论道。

这样的策略至少目前似乎是奏效了。本周的民调暗示，大多数俄罗斯人认为西方制裁只会有利于俄罗斯经济。

这暗示公众接受普京的公开观点：经济前景美好，针锋相对的禁止西方食品进口将有助于推动国内生产，让俄罗斯更加自给自足。

普京的支持率也维持在80%以上，尽管今年卢布兑美元贬值约20%，包括上个月油价下跌导致卢布下滑6.5%。

尽管卢布贬值是个敏感问题，但相关报道却不是禁忌，即使报道有时很草率。

10月6日，卢布兑美元触及40的新低，但Rossiya 1和Channel One两大国家电视台在其晚间新闻简讯中并未提及。

有关卢布问题的报道往往加入了专家或官员的评论，他们安慰称经济并未进入危机，或是猛烈炮轰外部因素。

Dmitry Kiselyov被广泛视为普京喜爱的记者之一，他在其每周时事节目中谈到卢布问题时提到了一些因素：全球经济变化、乌克兰内战和对美国的制裁，不过其中不包含政府政策。

他表示，主要问题是俄罗斯仍高度依赖石油收入，在这样的情况下，美国试图利用俄罗斯的弱点。他指出，即使没有乌克兰问题，“也会找到借口。”

Channel One时事节目Structure of the Moment主持人Valery Fadeyev谈到卢布问题时称，他没有看到“大的问题”，并指责西方的阴谋，其中包括打压油价。

官方媒体强调他们的独立性，否认听从克里姆林宫的命令。一些记者却承认雇主从克里姆林宫获得指令，并称经济问题也不例外。（完）