瑞年国际遭沽空机构Glaucus指夸大账目 午盘中途暂停买卖

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月22日 - 从事营养保健品产销的瑞年国际(2010.HK)遭沽空机构--格劳克斯研究（Glaucus）指虚报销售收入及盈利，且认为其股价值零元，并应该暂停买卖以保障投资者。
瑞年国际周四午盘开市后51分钟停牌，暂时未获悉停牌原因。停牌前该股跌8.26%，报1港元。
格劳克斯今天发表有关瑞年国际的报告称，从其获得的资料，包括来自中国官方的数据、缴税排名及零售销售渠道的调查所得证据，显示从事营养保健品、保健饮品及药品产销的瑞年国际，其实际的销售收入及利润，均远低于向联交所呈报的数字。该机构认为瑞年国际股价只值零元。
报告指出，瑞年国际在联交所呈报，其主要营运附属无锡瑞年实业在2011-13年间的收入达39亿元人民币。但从中国商务部的公开资料所见，无锡瑞年实业呈报2011-13年间的收入仅7.9亿元，足足比前者少八成。
此外，商务部的资料亦显示，无锡瑞年实业在内地呈报的利润水平亦远低于上市公司在联交所呈报的数字。瑞年国际在香港呈报无锡瑞年实业2011-13年间的经营溢利约17亿元，但呈报商务部资料则只为3,220万元。
格劳克斯还表示，瑞年国际财务总监潘翼鹏曾为中国医疗技术(China Medical Technologies)的财务理事。中国医疗技术于2011年被格劳克斯指涉及庞大诈骗，其后于2012年2月自纳斯达克除牌。而瑞年国际亦尝试隐瞒潘翼鹏曾于中国医疗技术任职。
据瑞年国际年报，该公司在其2012年报上称潘氏在加入瑞年国际前，曾于2007-2008年在中国医疗技术任财务理事；但在2013年报内，已改为潘氏在加入公司前，于香港及美国多家上市公司出任高级财务职位。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。