瑞年国际遭沽空机构Glaucus指夸大账目 午盘中途暂停买卖

路透香港10月22日 - 从事营养保健品产销的瑞年国际(2010.HK)遭沽空机构--格劳克斯研究（Glaucus）指虚报销售收入及盈利，且认为其股价值零元，并应该暂停买卖以保障投资者。

瑞年国际周四午盘开市后51分钟停牌，暂时未获悉停牌原因。停牌前该股跌8.26%，报1港元。

格劳克斯今天发表有关瑞年国际的报告称，从其获得的资料，包括来自中国官方的数据、缴税排名及零售销售渠道的调查所得证据，显示从事营养保健品、保健饮品及药品产销的瑞年国际，其实际的销售收入及利润，均远低于向联交所呈报的数字。该机构认为瑞年国际股价只值零元。

报告指出，瑞年国际在联交所呈报，其主要营运附属无锡瑞年实业在2011-13年间的收入达39亿元人民币。但从中国商务部的公开资料所见，无锡瑞年实业呈报2011-13年间的收入仅7.9亿元，足足比前者少八成。

此外，商务部的资料亦显示，无锡瑞年实业在内地呈报的利润水平亦远低于上市公司在联交所呈报的数字。瑞年国际在香港呈报无锡瑞年实业2011-13年间的经营溢利约17亿元，但呈报商务部资料则只为3,220万元。

格劳克斯还表示，瑞年国际财务总监潘翼鹏曾为中国医疗技术(China Medical Technologies)的财务理事。中国医疗技术于2011年被格劳克斯指涉及庞大诈骗，其后于2012年2月自纳斯达克除牌。而瑞年国际亦尝试隐瞒潘翼鹏曾于中国医疗技术任职。

据瑞年国际年报，该公司在其2012年报上称潘氏在加入瑞年国际前，曾于2007-2008年在中国医疗技术任财务理事；但在2013年报内，已改为潘氏在加入公司前，于香港及美国多家上市公司出任高级财务职位。（完）

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