专家：外部强制性规则有助于中国推进经济结构调整

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供，选自"世界需要建立新的全球金融规则?"一文，作者张斌系中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员；胡志浩系中国社会科学院金融研究所副研究员。)

路透北京7月25日 - 过去三十年，以刺激中国工业部门发展为导向的经济发展战略取得了巨大成功。这样的经济政策导向不仅在决策层思维中根深蒂固，也产生了相关的强势利益集团维护这套政策体系。这样的环境下，完全依靠内部力量推动中国经济结构转型异常艰难，外部的强制性规则和约束弥足珍贵。这些外部规则有助于中国避免陷入更加严重的经济结构失衡和金融市场动荡局面。

正如每个国家需要政府提供公共产品一样，联系日益紧密的国际金融体系同样需要公共产品。这些公共产品的作用，在于为每个国家的金融活动提供外部强制性纪律，消除国家之间的囚徒博弈困境，进而纠正全球资源配置失衡，预防金融危机。我们已经反复目睹了缺乏这些公共产品的悲剧。20世纪90年代以来，金融市场危机时有发生，当然可以把这些问题当然可以把这些问题归咎为个别国家自身的问题，但是如果有强有力的外部强制性纪律和国际社会的及时援助，危机可以避免，即便爆发危机，危机的破坏程度也会大大减轻。

需要全球金融规则的另一个重要理由是这些外部强制性纪律也是推进国内改革的有力工具（commitment device）。由于复杂的政治因素，很多符合一般性市场经济规则的金融政策很难在国内实施。全球金融规则可以让问题简单化，更容易在全球范围内推广那些改善资源配置、降低风险的制度框架。WTO在这方面就是很成功的例子。以下是我们对未来国际金融规则的具体建议。

（一）在G20国家推行统一的有管理浮动汇率体制

布雷顿森林体系解体、2008年金融危机和迟迟难以化解的欧元区债务危机都充分证明，汇率手段在调节资源配置方面发挥着至关重要的作用。仅靠汇率手段未必能达到国家之间的资源合理配置，但是僵化的汇率形成机制会加剧资源配置失衡。有弹性的汇率价格手段是促进全球资源合理配置的必要保障机制。但是，完全的浮动汇率体制同样面临着严重缺陷。一个处于中间状态的、统一的有管理浮动汇率体制是目前最好的选择。统一的有管理浮动汇率体制下，可以由各国按照统一的规则干预外汇市场，或者把干预外汇市场的权力统一交给国际货币基金组织，由该组织根据某个国家的申请干预外汇市场。这样做的好处在于：一是充分发挥汇率价格杠杆合理调节国际资源配置的功能；二是保障公平市场竞争；三是避免汇率过度波动对实体经济造成损害；四是大大节省对国际储备货币的需求，帮助各国保持合理的国际收支头寸。

（二）对国际收支失衡的强制性调节

经常项目余额与GDP之比不超过4%是一个参考标准。合理的资源配置并不一定对应着经常项目平衡，但一旦经常项目余额与GDP之比过大，全球资源配置扭曲加剧和爆发金融危机的概率就会迅速增加。出于宏观审慎的原则，有必要限制经常项目余额与GDP之比。对超过4%的顺差国和逆差国同时惩罚，惩罚资金同时也是未来的危机救助基金，或者用于对承担负面溢出效应国家的补偿。

（三）对国际储备货币发行国的纪律约束

确保国际储备货币的价值稳定至关重要。现有国际货币体系下，国际储备货币同时也是主权国家货币。国际储备货币发行国面临着履行国际货币职能与国内货币职能之间的冲突，现实中往往是以牺牲前者为代价保全后者。

维护国际储备货币价值稳定的基础是该主权国家公共财政的可持续性。鉴于私人部门难以维系的债务负担最终会由政府承担，同时需要对国际储备货币国家的私人部门债务有所约束。对于现有的储备货币发行国施加外部纪律可能很难奏效。应该鼓励储备货币多元化，引入国际储备货币的竞争，以此令储备货币发行国接纳外部纪律约束。

（四）完善短期资本流动监管

不可否认短期资本流动对于分散风险和优化资源配置的积极作用，但是由于全球范围内存在大量的监管套利和政策套利机会（新兴市场经济体正处于快速的市场化制度建设进程当中，其中涉及的改革很难在短期内全方位推进，那些渐进的、局部的改革措施势必会带来政策和监管套利机会），再加上金融机构内部严重的信息不对称和委托代理问题，短期资本流动对很多国家的宏观经济稳定造成巨大威胁。增加短期资本流动透明度，通过征税方式减少过高频率的短期资本交易，限制金融企业严重的货币错配，甚至是在某些特定时间段严格限制短期资本流动都应该考虑当中。

（五）最后贷款人与全球金融市场稳定机制

金融危机期间，中央银行建立了广泛的货币互换协议，这些协议的进一步多边化和制度化可以发展成为全球储备货币池，在短期内为金融市场提供充裕的流动性。更核心的问题是由谁支配和按照什么样的规则支配这些公共资源，这需要一个更强有力的国际金融机构，国际货币基金组织、 国际清算银行（BIS），或者是其他新成立的组织。

（六）建立国际债务争端解决机制

不能任由国际债务争端对全球金融市场稳定和实体经济发展的负面影响长期持续下去。缺乏争端解决机制的后果是陷入金融市场动荡与实体经济滑坡的恶性循环，时间拖得越久，越有可能以极端方式解决问题。当前环境下，需要利益相关方共同参与，明确地确定化解危机的时间表、各方的责任以及违约的后果，建立机制性措施促进尽快解决争端。（完）

(整理 谢衡; 审校 杨淑祯)

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