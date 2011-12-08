104岁邵逸夫卸任TVB董事局主席

香港主要电视台--电视广播有限公司(TVB)周三宣布，公司创办人邵逸夫将退任董事局主席及非执行董事职务，而梁乃鹏则获委任为董事局行政主席,由明年1月1日起生效。现年104岁的邵逸夫为电视广播成立时首届董事局成员之一,1980-2009年出任行政主席，2010年起不再执行行政职务,调任董事局主席至今。路透