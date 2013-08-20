卢比跌至纪录低位 印央行出手干预

8月5日在印度孟买一家银行拍到的卢比现钞。 REUTERS/Danish Siddiqui

路透孟买8月20日 - 印度卢比周二早盘跌至纪录低位，公债收益率(殖利率)则触及五年新高。随着越来越多的资金流出新兴市场，印度所受冲击最为严重。

卢比兑美元最多一度下跌1.6%，至64.13，周一跌幅更是多达2.3%，之后数位交易商称，据察印度央行入市抛售美元。

市场预计卢比将进一步下跌，一个月无本金交割远期外汇(NDF)报64.71。

央行和政府推出的一系列举措未能抑制卢比的跌势，旨在令市场更难做空卢比的流动性紧缩措施推高了借款利率，并冲击了企业和投资者信心。

印度股市BSE Sensex指数.BSESN跌1.2%至11个月低点。摩根大通将印度股市的评级从“加码”下调至“中性”，称因印度收支紧张，同时花旗银行将Sensex指数的目标位从20,800点下调至18,900点。

“印度的问题远未解决，因为当局什么也没做，并未侧重改善生产力、基础设施或挽回外国直接投资，”野村信贷分析师Pradeep Mohinani称。

他称，“当局只是抑制货币流动，而这并不是问题的起因。”

印度央行周一晚时将资产重组公司的外国直接投资上限从49%提高至74%。

周一稍早，印度宣布从8月26日起禁止免税进口平板电视。

一个月期卢比境内远期汇率为64.47，无本金交割远期外汇为64.71，差价异常之大，因境外空头做空卢比。

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(link.reuters.com/zec52v)

**弱政府与弱增长**

在明年5月全国选举临近之际，印度总理辛格的联合政府已经很弱，因此前为吸引更多长期资本而推动的改革并不顺利，造成其地位下滑。

卢比重挫令外界更担心印度能否支应创纪录的经常帐赤字，以及财长齐丹巴南能否实现削减财政赤字的目标，在本财年将财赤与国内生产总值(GDP)之比降至4.8%。

评等机构穆迪称，虽然卢比贬值是印度经济的一个新变数，但在给予该国投资级评等时，已将支撑评等的因素都纳入考虑。

穆迪目前给予印度的主权评等为最低等级的投资级评等。

“我们认为，鉴于经济增长低于预期，限制了财政收入成长，而且卢比大幅贬值拉高了对进口品的补贴成本，今年印度要想实现财政赤字目标挑战很大，”穆迪分析师Atsi Sheth在回答路透询问的电子邮件中称。

印度公债收益率(殖利率)连续两日维持在雷曼兄弟危机前的水准。指标10年期公债收益率升20个基点，报9.43%。(完)

(编译 于春红/王翔琼/张若琪 审校 李春喜/隋芬)

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