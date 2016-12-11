焦点：默多克再出手 旗下21世纪福克斯拟以140亿美元收购英国Sky

2011年3月3日，英国爱丁堡一家电器商店的电视屏幕上显示的Sky News。 REUTERS/David Moir

路透纽约/伦敦12月9日 - 传媒大亨默多克(Rupert Murdoch)旗下的21世纪福克斯(FOXA.O)达成初步协议，拟以约140亿美元购买英国付费电视公司Sky(SKYB.L)的61%股权。五年前默多克就打算买下不在自己手中的这部分Sky股权，但因一桩政治丑闻而化为泡影。

本次收购报价为每股10.75英镑现金，得到Sky独立董事们的支持，若能完成将加强默多克之子James Murdoch在乃父媒体帝国中的地位。小默多克既是福克斯的执行长，又是Sky的董事长。

了解内情的人士称，英国在6月公投中决定脱离欧盟，英镑兑美元贬值约14%，Sky股价也是暴跌，吸引福克斯再次出手。

拿下Sky，福克斯将可以掌控英国、爱尔兰、奥地利、德国和意大利约2,200万家庭的付费电视网络。Sky自身也制作一些包括新闻和体育在内的内容节目，除此之外这项交易还可以让福克斯完全拥有在欧洲的播放平台。

“福克斯总觉得持有39%的Sky股份，是一种比较尴尬的状态，一直以来都试图买下全部股份，”一位熟悉交易情况的消息人士说。

“现在的时机堪称完美。由于英镑贬值(且股价下跌)，Sky的价钱便宜了40%，而且政府支持几乎所有外资对英国的投资项目。”

默多克此前曾试图通过他的新闻集团(NWSA.O)来收购Sky，却引发英国政坛哗然，认为会让这位已经拥有太阳报和泰晤士报的亿万富翁过度控制英国的媒体业。

这宗交易在2011年宣告失败，当时默多克旗下的世界新闻报陷入一宗电话窃听丑闻，并为此沾上刑事官司，最终关门大吉。

Liberum的分析师认为，周五曝出的这宗收购计划可能会比较好办，部分因为新闻集团现已与福克斯分家，意味着收购方不再拥有英国的报纸，同时也是因为不再有竞争问题。

他们亦表示，英国政府在退欧公投后热衷于促成投资，可能把这项交易展示为对英国经济有信心的一个迹象。

据媒体报导，英国首相特雷莎·梅在9月访问联合国之后，曾经与默多克进行过会晤。

**小默多克加强控制**

根据路透计算，福克斯提出的报价较周四Sky收盘价溢价36.2%，对该公司的估值约为185亿英镑(232亿美元)，其中福克斯未持有的那部分股权价值为112.5亿英镑。

Sky的一位董事Martin Gilbert对路透表示，这份报价的溢价很高，值得提交给股东。

虽说如此，花旗的分析师还是认为这份报价“偏低”，称按照公平价值来评估，应为每股13.50英镑。

Sky股价周五收升26.7%，约报10英镑，福克斯股价收跌1.5%至28.21美元。

长期以来有消息透露小默多克是他父亲的接班人，今年稍早他被重新任命为Sky的董事长，让人臆测福克斯再次收购将要来临。

英国负责监管企业并购的部门给福克斯设定的最后期限是1月6日，届时要么正式提出收购要约，要么放弃。Sky表示，“某些具体的收购条件”还在商谈中，还不能确定福克斯一定会提出收购。

据了解情况的消息人士透露，要谈的条件包括多少分手费，以及双方要完成协议所应履行的其它合同义务。不过他们补充说，预计这些问题不会对达成协议构成重大障碍。

福克斯方面的咨询顾问为德意志银行(DBKGn.DE)和Centerview Partners Holdings，高盛(GS.N)也提供一些建议。Sky方面的咨询机构为PJT Partners(PJT.N)、摩根士丹利(MS.N)和巴克莱(BARC.L)。(完)