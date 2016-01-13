84岁的默多克宣布与前名模杰丽·霍尔订婚

路透伦敦1月13日 - 传媒大亨默多克周二宣布与前名模杰丽·霍尔(Jerry Hall)订婚，同时还在其旗下报纸《泰晤士报》上透露了他第四次婚姻计划的细节。

默多克在英国《泰晤士报》出生、婚姻和死亡版宣布了他们的订婚消息。公告称：“普鲁登斯、伊丽莎白、拉克兰、詹姆斯、格蕾丝及克洛伊的父亲鲁波特·默多克先生，与伊莎贝拉、詹姆斯、乔治亚及加布里埃尔的母亲杰丽·霍尔女士，高兴地宣布他们订婚的消息。”

默多克现年84岁，是新闻集团 和21世纪福克斯的执行董事长。霍尔今年59岁，是一名前超模和演员。《泰晤士报》称，两人经默多克的妹妹及侄女介绍认识，去年夏天开始约会。

默多克与霍尔去年10月一起观看英式橄榄球世界杯决赛，是两人首次被拍到一起出现。《泰晤士报》称，默多克和霍尔在洛杉矶订婚，两人在那里参加了金球奖颁奖典礼。

默多克有过三次婚姻。2013年，默多克与第三任妻子邓文迪离婚，结束了两人14年的婚姻。

霍尔出生于美国得克萨斯州，与滚石乐队主唱米克·贾格尔（Mick Jagger）有超过20年的婚姻。不过，在两人离婚期间，贾格尔称他与霍尔从未正式结婚。(完)