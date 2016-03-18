南京雨润称其5亿元短融到期未能足额偿付 构成违约

路透上海3月18日 - 中国南京雨润食品有限公司周四稍晚公告，其发行的5亿元人民币一年期短期融资券--15雨润CP001于当日到期，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付，构成实质性违约。

南京雨润称，公司实际控制人祝义财被执行指定居所监视居住的强制措施，令雨润集团及其下属子公司生产经营、融资能力及财务状况受到较大程度的不利影响，公司信用质量和偿债能力下滑。

此外，受市场上有关食品安全的负面报导产生的声誉影响、高端餐饮及肉类消费市场疲软，以及原材料价格和生产成本上涨较快等多因素影响，该公司财务状况恶化，2015年1-9月净亏损5.24亿元。

南京雨润于去年10月18日到期的13亿元中期票据12雨润MTN1，曾一度涉险，但最终顺利兑付本息。公司称，中票兑付亦进一步加剧了资金链紧张程度，也是此次短融违约的原因之一。

15雨润CP001为南京雨润食品2015年所发行的短期融资券，期限一年，票面利率6.45%，应付本息金额5.3225亿元。当前最新主体评级为CCC，债项评级为C，主承销商为建设银行和民生银行。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色等多个违约案例出现。

祝义财是南京雨润食品与在香港上市的雨润食品(1068.HK)共同重要股东。后者曾公告，其自2015年3月下旬被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住。(完)

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