俄罗斯政府公布银行业资本重组计划的细节

路透莫斯科1月23日 - 俄罗斯周五宣布，那些拥有至少250亿卢布资本金并愿意向重要经济部门增加放贷的银行业者，将可以参加1万亿卢布(156.5亿美元)的资本重组计划。

这项资本重组计划最早是在去年12月宣布。俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)这次通过电子邮件发表的声明进一步公开了计划的许多细节。

俄罗斯12月时声称，将为具有系统重要性的银行提供额外资本，将由国家存款保险机构(Deposit Insurance Agency)以政府公债的形式予以分配和发放。

银行需要满足以下两个条件才能获得申请资格：在2015年1月1日拥有至少250亿卢布的资本金，银行需要向“经济中的关键部门”每月增加至少1%的放贷。

一家银行所能获得的最高援助金额，相当于这家银行资本金的25%。

周五的声明还指出，存款保险机构已经批准一份包括27家银行的名单，这些银行都有机会参与资本重组计划，该名单现已提交给政府。声明并未具体列出有哪些银行被选中。

“这是政府推出的对抗危机的举措之一，为了维护银行体系稳定及支持放贷增长。”财长声明表示，“上述举措也试图支持涉足实体产业的俄罗斯公司和企业，今时今日他们几乎无法获得外部融资。”(完)

(编译 高琦 审校 张若琪)

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