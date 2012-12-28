俄罗斯大幅提高至2020年航天预算

罗斯周四宣布大规模增加太空项目支出，希望借此恢复昔日的辉煌。俄罗斯是世界上率先成功发射人造卫星的国家。俄罗斯官方通讯社RIA的报导称，俄总理梅德韦杰夫已批准在2013-2020年期间支出2.1万亿卢布(687.1亿美元)发展俄罗斯航天工业的计划。路透