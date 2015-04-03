俄气通往中国的输气管道大型建设项目拟2022年完工

路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM) 周四表示，拟于2022年完成通达中国的“西伯利亚力量”输气管道建设，这显示该项目完成时间可能推迟。

俄气原计划2019年就开始通过该管道出售天然气至中国。

然而，消息人士上个月告诉路透，“西伯利亚力量”项目可能推迟到俄罗斯完成另外一个西线项目。西线管道从现有气田向中国输气，规模较小。

俄气披露规模为8,400亿卢布(合148亿美元)的2015年投资计划细节时表示，今年打算在“西伯利亚力量”管道项目投入逾300亿卢布。

该公司2015年支出计划中的最大一部分专门用于南溪(South Stream)项目国内输气管道网络扩张，总计为2,780亿卢布。该项目去年因欧盟的反对而放弃。

俄罗斯现正推进一个替代项目，修建通往土耳其的海底管道。(完)

(编译 张若琪 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。