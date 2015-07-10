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中国财经 | 2015年 7月 10日 星期五 09:35 BJT

预期2015年会有更多中国资金投资俄罗斯债券

路透俄罗斯乌发7月9日 - 俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)周四表示，预计2015年会有更多来自中国的资金投资俄罗斯债券。

乌柳卡耶夫在金砖国家峰会间隙对记者表示，俄罗斯卢布汇率应由央行的通胀目标机制决定。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张荻)

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