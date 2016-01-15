俄大型企业12月从中国共计筹资57亿美元--分析师

路透莫斯科1月14日 - 荷兰安智银行在周四发表的一份研报中称，俄罗斯大型企业12月份从中国共计筹资57亿美元，并称多数交易与能源领域相关。

自从乌克兰危机导致俄罗斯与西方关系恶化后，俄罗斯越来越多地依赖亚洲。但是来自中国的资金并未广泛运用到经济的各个方面，而是主要用在能源领域的大型项目上。

据荷兰安智银行驻莫斯科资深分析师Egor Fedorov预估，12月与中国之间债务相关交易总规模约为40亿美元，而股权相关交易规模约17亿美元。(完)