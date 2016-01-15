俄大型企业12月从中国共计筹资57亿美元--分析师

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透莫斯科1月14日 - 荷兰安智银行在周四发表的一份研报中称，俄罗斯大型企业12月份从中国共计筹资57亿美元，并称多数交易与能源领域相关。
自从乌克兰危机导致俄罗斯与西方关系恶化后，俄罗斯越来越多地依赖亚洲。但是来自中国的资金并未广泛运用到经济的各个方面，而是主要用在能源领域的大型项目上。
据荷兰安智银行驻莫斯科资深分析师Egor Fedorov预估，12月与中国之间债务相关交易总规模约为40亿美元，而股权相关交易规模约17亿美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。