路透专访：俄罗斯与中国的金融连通磋商“收获颇丰”--俄央行副总裁

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月18日 - 俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov称，俄罗斯和中国可能最早下月达成一项协议，允许在俄罗斯成立离岸人民币中心。
6月底前，也就是俄国总统普京到访北京期间，中国央行可能在莫斯科指定一家有中国人民币资本的清算银行。
Shvetsov周末告诉路透，他与中国央行以及金融监管部门的磋商“收获颇丰”，进程“已接近完成”。
他表示，双方有望最早在5月达成多项金融基础设施协议，包括中央托管机构之间托管连通，以及在莫斯科指定一家人民币清算银行等，并称已有“对于这一进程切实的路线图”。
Shvetsov在北京参加会议期间还提到了俄罗斯在中国发行熊猫债，即人民币计价债券的可能性。
“据他们理解，发行熊猫债更加容易也更快，”Shvetsov说，“这是一个新的设想，需要理解这意味着什么。”
Shvetsov说，有关创建一项有助于中国投资者投资于在莫斯科发行的人民币计价债券的连通机制，双方正在进行谈判。
他还称，在中国发行熊猫债或许更为简单，或许可以在今年完成。
俄罗斯去年表示，希望在2016年发行至少10亿美元以人民币计价的俄罗斯联邦贷款债券(OFZ)。OFZ是俄罗斯用于为政府借贷融资的主要公债。
“发行OFZ是为了给进一步发行公司债创建一个指标，”Shvetsov并称，“如果是在上海交易所发行，我们当然可以创建这一指标，但我不确定我们的企业借款人能否仿效(俄罗斯财政部)的方式，发行熊猫债券。”(完)
(编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/王洋)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。