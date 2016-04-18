路透专访：俄罗斯与中国的金融连通磋商“收获颇丰”--俄央行副总裁

路透北京4月18日 - 俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov称，俄罗斯和中国可能最早下月达成一项协议，允许在俄罗斯成立离岸人民币中心。

6月底前，也就是俄国总统普京到访北京期间，中国央行可能在莫斯科指定一家有中国人民币资本的清算银行。

Shvetsov周末告诉路透，他与中国央行以及金融监管部门的磋商“收获颇丰”，进程“已接近完成”。

他表示，双方有望最早在5月达成多项金融基础设施协议，包括中央托管机构之间托管连通，以及在莫斯科指定一家人民币清算银行等，并称已有“对于这一进程切实的路线图”。

Shvetsov在北京参加会议期间还提到了俄罗斯在中国发行熊猫债，即人民币计价债券的可能性。

“据他们理解，发行熊猫债更加容易也更快，”Shvetsov说，“这是一个新的设想，需要理解这意味着什么。”

Shvetsov说，有关创建一项有助于中国投资者投资于在莫斯科发行的人民币计价债券的连通机制，双方正在进行谈判。

他还称，在中国发行熊猫债或许更为简单，或许可以在今年完成。

俄罗斯去年表示，希望在2016年发行至少10亿美元以人民币计价的俄罗斯联邦贷款债券(OFZ)。OFZ是俄罗斯用于为政府借贷融资的主要公债。

“发行OFZ是为了给进一步发行公司债创建一个指标，”Shvetsov并称，“如果是在上海交易所发行，我们当然可以创建这一指标，但我不确定我们的企业借款人能否仿效(俄罗斯财政部)的方式，发行熊猫债券。”(完)