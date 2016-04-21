俄罗斯挤落沙特 再度成为中国最大原油供应国

路透北京4月21日 - 海关数据周四显示，俄罗斯在3月胜过沙特，重新成为中国最大原油供应国，受惠于中国地方炼油企业的强劲买需。

2015年时，俄罗斯曾有四个月位居中国最大原油供应国。数据显示，3月俄罗斯对中国的出货量较上年同期增长58%至每日109万桶。2月时为103万桶/日，去年12月为纪录最高的113万桶/日。

然而，对俄罗斯主要出口石油品级ESPO的需求料将在第二季放缓，因原油价格上升挤压到炼厂利润率，而且中国地炼也试着接触其他供应来源。

“ESPO需求将在第二季放缓，因为炼厂认为成本相对较高，”北京一位与地炼做生意的交易员说，并称买家可能会被西非及巴西较便宜等级石油吸引。

今年第一季，俄罗斯对中国的原油供应同比增长42%至1,212万吨，或日均97.23万桶左右。

3月中国自沙特阿拉伯进口的原油同比下滑1.73%至93.65万桶/日，远低于2月创下的纪录第二高水准138万桶/日。

中国3月自伊朗的原油进口同比减少7.5%至59.083万桶/日，但高于2月的53.8万桶/日。

伊拉克3月对中国原油出口同比飙升77%至约67.96万桶/日，今年第一季对中国原油出口同比增长近10%。(完)