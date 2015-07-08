版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 07:16 BJT

俄罗斯倾向于放松对中资银行投资俄罗斯债券的限制

路透俄罗斯乌法7月8日 - 俄罗斯财政部部长西卢安诺夫周三表示，俄财政部倾向于放松对中资银行投资俄罗斯债券的限制。

他在俄罗斯城市乌法的金砖国家峰会之前对记者表示，中国股市暴跌会给俄罗斯带来风险，但迄今为止其影响有限。

西卢安诺夫还说，如果全球油价出现明显震荡，俄罗斯央行拥有足够工具和储备力挺卢布。(完)

(编译 王颖；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐