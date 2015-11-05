克里姆林宫：俄罗斯客机在埃及坠毁的原因尚无定论

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科11月5日 - 克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四称，有关俄罗斯客机在埃及西奈半岛坠毁的任何说法都是猜测，只有官方调查才能确定到底发生了何事。
佩斯科夫是对英国外交大臣哈蒙德的言论作出回应，哈蒙德称“伊斯兰国”的埃及分支策划炸弹袭击的可能性很大。
“目前为止，我们尚未得到任何调查结果。任何类似论断都基于未经确认的信息，或只是猜测而已，”佩斯科夫说道。
佩斯科夫表示，俄罗斯飞机继续执飞来往埃及沙姆沙伊赫的航班，尽管爱尔兰和英国已经暂停进出沙姆沙伊赫的航班。
俄罗斯总理梅德韦杰夫周四在政府会议上称，现在对客机失事原因下结论为时尚早，但他已下令增强安保措施。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。