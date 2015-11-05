克里姆林宫：俄罗斯客机在埃及坠毁的原因尚无定论

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月5日 - 克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四称，有关俄罗斯客机在埃及西奈半岛坠毁的任何说法都是猜测，只有官方调查才能确定到底发生了何事。
佩斯科夫是对英国外交大臣哈蒙德的言论作出回应，哈蒙德称“伊斯兰国”的埃及分支策划炸弹袭击的可能性很大。
“目前为止，我们尚未得到任何调查结果。任何类似论断都基于未经确认的信息，或只是猜测而已，”佩斯科夫说道。
佩斯科夫表示，俄罗斯飞机继续执飞来往埃及沙姆沙伊赫的航班，尽管爱尔兰和英国已经暂停进出沙姆沙伊赫的航班。
俄罗斯总理梅德韦杰夫周四在政府会议上称，现在对客机失事原因下结论为时尚早，但他已下令增强安保措施。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”