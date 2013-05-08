俄罗斯副总理苏尔科夫辞职

俄罗斯副总理苏尔科夫(Vladislav Surkov)周三辞职。克里姆林宫在一份声明中称，总统普京已接受了辞呈。普京前一天因其命令和法令未得到全面执行而严斥政府官员。普京发言人称这是苏尔科夫的个人意愿。苏尔科夫曾是普京的首席政治顾问。路透