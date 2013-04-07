普京称俄罗斯对欧元有信心

俄罗斯总统普京称，俄罗斯对欧元有信心，该国外汇储备持有大量欧元资产是正确的决定。据俄罗斯央行数据，截至2012年1月，欧元在俄罗斯外汇储备中所占比重为42.1%，仅次于美元所占比重。普京称，俄罗斯认为主要欧元区国家在应对当前危机过程中正朝着正确的方向前进。图为资料图片。路透