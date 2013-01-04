普京授予法国影星德帕迪约俄罗斯国籍

俄罗斯总统普京授予法国影星杰拉尔·德帕迪约(Gerard Depardieu)俄罗斯国籍。德帕迪约为避免高达75%的所得税，决定放弃法国国籍，在法国国内被谴责背叛国家。俄罗斯收入过100万欧元居民的所得税税率为13%，法国则为75%。路透