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国际财经 | 2015年 9月 3日 星期四 15:58 BJT

俄罗斯央行或将把有利于卢布汇率的宽松要求延期至1月1日

路透俄罗斯索契9月3日 - 俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov周四表示，央行将延展对卢布汇率和储备的放松性要求至1月1日。Sukhov在索契会议间隙对记者表示，并不排除将相关方贷款的新要求从1月1日起延期一年。(完)

(编译 王颖; 审校 孙茉莉)

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