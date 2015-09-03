俄罗斯央行或将把有利于卢布汇率的宽松要求延期至1月1日

路透俄罗斯索契9月3日 - 俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov周四表示，央行将延展对卢布汇率和储备的放松性要求至1月1日。Sukhov在索契会议间隙对记者表示，并不排除将相关方贷款的新要求从1月1日起延期一年。(完)