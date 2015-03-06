俄罗斯收到乌克兰预付款项 天然气供应数日内暂免中断

路透莫斯科3月5日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) (GAZP.MM)周四表示，已收到乌克兰国营能源企业Naftogaz的1,500万美元预付款项，天然气供应暂时避免了中断，至少可维持数日。

Gazprom在一封电子邮件中表示，这笔款项足够支付4,560万立方米天然气，或相当于以目前输送速度来说约五日的供应量。

Gazprom之前警告称，如果没有收到款项，最快可能于周五中断对乌克兰的天然气供应。

如果送至乌克兰的天然气供应遭中断，输往欧盟的供应也可能连带受影响。欧盟三分之一的燃料需求是仰赖俄罗斯的天然气供应，而俄国输至欧盟天然气约有40%需经由乌克兰。

俄、乌两国就俄罗斯天然气定价、债务及其他重要条款的唇枪舌战相持不下。双方已向瑞典斯德哥尔摩的仲裁法庭提出上诉，最快要到2016年才会有裁决。

俄罗斯认定乌克兰的天然气欠款为24亿美元。

俄、乌两国已同意在现行的临时契约于3月底到期前，将对新的天然气协定进行讨论。(完)

(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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