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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 24日 星期一 13:06 BJT

普京访问印度 或签军售大单

俄罗斯总统普京周一开始对印度进行访问，届时将重点讨论武器销售议题。这是普京自5月再次担任俄罗斯总统以来首次访问印度。俄罗斯国防行业消息人士称，普京此次访问期间，两国将签署战斗机、飞机引擎等销售合约，价值将超过75亿美元。路透

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