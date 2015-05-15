俄企可能在今年稍晚重返国际债券市场

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透莫斯科/伦敦5月14日 - 在因西方制裁而被国际债券市场拒之门外后，俄罗斯企业可能在今年稍晚重返市场，因投资者对高收益债券的兴趣回温。
银行业人士和分析师表示，最先尝试发债的可能是那些拥有良好记录的大型出口商。他们提到Gazprom(GAZP.MM)和Lukoil(LKOH.MM)，并表示中型企业或许会随之而来。
俄罗斯总统普京支持该国战略重心东移，期望借此填补西方投资者留下的空白，但目前为止尚未引来亚洲投资者大举购买俄罗斯企业债。
不过Gazprombank资本市场主管Denis Shulakov表示，随着中俄两国之间的贸易联系加强，中国投资者的参与度可能会提高。
分析师指出，2-3月投资者对俄罗斯债券的态度明显改善，高收益基金和传统新兴市场投资者都表现出兴趣。
多位基金经理称，如果俄企发债价格具有吸引力，他们会予以考虑。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
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