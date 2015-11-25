俄罗斯将继续在接近土耳其边境的叙利亚境内进行空袭--克里姆林宫

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透莫斯科11月25日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周三称，俄罗斯将继续对接近土耳其边境的叙利亚境内“伊斯兰国”目标进行空袭。
“我们希望恐怖分子和武装分子远离土耳其边境，可惜他们倾向于留在接近土耳其边境的叙利亚领土上，”Peskov在电话会议上对记者们说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。