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时事要闻 | 2015年 11月 25日 星期三 18:51 BJT

俄罗斯将继续在接近土耳其边境的叙利亚境内进行空袭--克里姆林宫

路透莫斯科11月25日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周三称，俄罗斯将继续对接近土耳其边境的叙利亚境内“伊斯兰国”目标进行空袭。

“我们希望恐怖分子和武装分子远离土耳其边境，可惜他们倾向于留在接近土耳其边境的叙利亚领土上，”Peskov在电话会议上对记者们说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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