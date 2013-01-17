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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 17日 星期四 11:18 BJT

俄罗斯央行官员警告可能爆发货币战

俄罗斯央行第一副主席Alexei Ulyukayev周三称，日本正采取行动令日圆走弱，其他国家可能效仿，引发一轮货币贬值潮。日本首相安倍晋三自上任后一直对日本央行施压，要求采取更加大刀阔斧的宽松货币政策。Ulyukayev表示，货币战争领域将面临非常严重的对抗性行动。路透

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