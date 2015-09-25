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国际财经 | 2015年 9月 25日 星期五 11:22 BJT

俄罗斯和哈萨克斯坦8月连续第六个月增加黄金储备--IMF

路透纽约9月24日 - 据国际货币基金组织(IMF)周四公布的数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦8月份连续第六个月增持黄金，而约旦和阿联酋7月份也增加了黄金储备。

俄罗斯8月份黄金储备增加29.5吨至1,317吨，哈萨克斯坦黄金储备增加2.1吨至210吨。

数据显示，约旦7月份黄金储备增加7.5吨至42吨，阿联酋7月份黄金储备增加2.4吨至4.9吨。

上述黄金储备增加之际正值现货金XAU=价格创五年半低点，此前中国股市暴跌迫使投资者7月初不约而同地退出对大宗商品的投资。7月份黄金表现之差为2013年6月以来之最。(完)

(编译 孙国玉；审校　戴素萍)

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