俄罗斯和哈萨克斯坦8月连续第六个月增加黄金储备--IMF

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月24日 - 据国际货币基金组织(IMF)周四公布的数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦8月份连续第六个月增持黄金，而约旦和阿联酋7月份也增加了黄金储备。
俄罗斯8月份黄金储备增加29.5吨至1,317吨，哈萨克斯坦黄金储备增加2.1吨至210吨。
数据显示，约旦7月份黄金储备增加7.5吨至42吨，阿联酋7月份黄金储备增加2.4吨至4.9吨。
上述黄金储备增加之际正值现货金XAU=价格创五年半低点，此前中国股市暴跌迫使投资者7月初不约而同地退出对大宗商品的投资。7月份黄金表现之差为2013年6月以来之最。(完)
(编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。