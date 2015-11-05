俄罗斯已经向叙利亚部署导弹系统--空军司令

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科11月5日 - 俄罗斯空军司令Viktor Bondarev周四称，俄罗斯已经向叙利亚部署导弹系统，用以保护在叙俄罗斯军队。
Bondarev表示，俄战机有可能会在叙利亚邻国被劫持，用于攻击俄罗斯军队。
“我们考虑了所有可能的威胁。我们不仅部署了战斗机、轰炸机和直升机，还部署了导弹系统，”Bondarev对《共青团真理报》（Komsomolskaya Pravda）称。“我们必须做好准备。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。