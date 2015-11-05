俄罗斯已经向叙利亚部署导弹系统--空军司令

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月5日 - 俄罗斯空军司令Viktor Bondarev周四称，俄罗斯已经向叙利亚部署导弹系统，用以保护在叙俄罗斯军队。

Bondarev表示，战机有可能会在叙利亚邻国被劫持，用于攻击俄罗斯军队。

“我们考虑了所有可能的威胁。我们不仅部署了战斗机、轰炸机和直升机，还部署了导弹系统，”Bondarev对《共青团真理报》（Komsomolskaya Pravda）称。“我们必须做好准备。”（完）