俄罗斯已经向叙利亚部署导弹系统--空军司令

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月5日 - 俄罗斯空军司令Viktor Bondarev周四称，俄罗斯已经向叙利亚部署导弹系统，用以保护在叙俄罗斯军队。
Bondarev表示，战机有可能会在叙利亚邻国被劫持，用于攻击俄罗斯军队。
“我们考虑了所有可能的威胁。我们不仅部署了战斗机、轰炸机和直升机，还部署了导弹系统，”Bondarev对《共青团真理报》（Komsomolskaya Pravda）称。“我们必须做好准备。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”