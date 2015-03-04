俄罗斯石油产量未来两年内料每日减少80万桶--Lukoil副总裁

路透伦敦3月3日 - 俄罗斯最大民营石油公司Lukoil高层对路透说，未来两年内俄罗斯石油产量将每日减少80万桶，因低油价和西方制裁导致企业减少在西伯利亚的钻井作业。

Lukoil(LKOH.MM)副总裁Leonid Fedun还说，由于近期税制调整，他预计未来几年内该国加工油品也将出现类似程度的降幅。

“大家将会减产，因为大家都减少钻井。”Fedun说。

这是自俄罗斯遭制裁及油价重挫以来，俄罗斯油企高层当中看法最悲观的一个。

Fedun说，Lukoil的2015年产量可能为持平或下滑，该公司在西伯利亚也减少钻井数量。

他说就算油价跌到每桶40美元，公司也将维持派息，受惠于卢布贬值使公司资本资出得以减少。(完)

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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