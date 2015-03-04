俄罗斯石油产量未来两年内料每日减少80万桶--Lukoil副总裁

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透伦敦3月3日 - 俄罗斯最大民营石油公司Lukoil高层对路透说，未来两年内俄罗斯石油产量将每日减少80万桶，因低油价和西方制裁导致企业减少在西伯利亚的钻井作业。
Lukoil(LKOH.MM)副总裁Leonid Fedun还说，由于近期税制调整，他预计未来几年内该国加工油品也将出现类似程度的降幅。
“大家将会减产，因为大家都减少钻井。”Fedun说。
这是自俄罗斯遭制裁及油价重挫以来，俄罗斯油企高层当中看法最悲观的一个。
Fedun说，Lukoil的2015年产量可能为持平或下滑，该公司在西伯利亚也减少钻井数量。
他说就算油价跌到每桶40美元，公司也将维持派息，受惠于卢布贬值使公司资本资出得以减少。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)