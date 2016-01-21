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国际财经 | 2016年 1月 21日 星期四 11:28 BJT

专访：俄罗斯2016年石油产量料数年来首降--卢克石油执行长

路透瑞士达沃斯1月20日 - 俄罗斯最大私营石油生产商--卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)预计，俄罗斯2016年石油产量或将下滑，为多年来首见，因为油企减少钻探活动因应低油价。

卢克石油执行长Vagit Alekperov周三表示，俄罗斯石油产量可能下降2-3%，如果政府正在考虑的增税措施果真实施，降幅还可能更大。

“眼下，石油行业逼近生死存亡关头...很不幸，我们正在减少钻探，”他在达沃斯世界经济论坛间隙对路透电视称。他还补充表示，卢克石油自身的产量也可能有类似的降幅。

Alekperov还表示，2016年第一季油价LCOc1料徘徊在每桶30美元左右，然后逐步回升，全年均价达到50美元。

他并指出，针对伊朗的国际制裁解除后，尚不清楚欧洲炼厂购买伊朗石油在法律上是否可行。(完)

(编译 王兴亚；审校 张明钧)

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