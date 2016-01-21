专访：俄罗斯2016年石油产量料数年来首降--卢克石油执行长

卢克石油执行长Vagit Alekperov周三表示，俄罗斯石油产量可能下降2-3%，如果政府正在考虑的增税措施果真实施，降幅还可能更大。

“眼下，石油行业逼近生死存亡关头...很不幸，我们正在减少钻探，”他在达沃斯世界经济论坛间隙对路透电视称。他还补充表示，卢克石油自身的产量也可能有类似的降幅。