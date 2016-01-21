专访：俄罗斯2016年石油产量料数年来首降--卢克石油执行长

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 俄罗斯最大私营石油生产商--卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)预计，俄罗斯2016年石油产量或将下滑，为多年来首见，因为油企减少钻探活动因应低油价。
卢克石油执行长Vagit Alekperov周三表示，俄罗斯石油产量可能下降2-3%，如果政府正在考虑的增税措施果真实施，降幅还可能更大。
“眼下，石油行业逼近生死存亡关头...很不幸，我们正在减少钻探，”他在达沃斯世界经济论坛间隙对路透电视称。他还补充表示，卢克石油自身的产量也可能有类似的降幅。
Alekperov还表示，2016年第一季油价LCOc1料徘徊在每桶30美元左右，然后逐步回升，全年均价达到50美元。
他并指出，针对伊朗的国际制裁解除后，尚不清楚欧洲炼厂购买伊朗石油在法律上是否可行。(完)
(编译 王兴亚；审校 张明钧)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。